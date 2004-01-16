现在怀孕8个月的baby，在拍摄《孤芳》时已迎来了「小baby」，竟然敬业地亲身演出骑马戏份。从爆出的电视剧花絮里出现剧骑马场景，baby却.........

01月04日 09:59 明星图集 怀孕

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