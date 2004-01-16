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方力申出席开张活动 扬言不排除跟邓丽欣复合

方力申出席开张活动 扬言不排除跟邓丽欣复合

方力申今天出席运动用品店开张活动，小方早前说过2016年的运程不顺，他笑言希望新的一年可以在各方面都很顺利。至于会否在新的一年期待新恋情，他.........

01月04日 12:58 明星图集

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张孝全杨祐宁携手登封面 雅痞十足性感满分

张孝全杨祐宁携手登封面 雅痞十足性感满分

21CN娱乐讯 作为新生代实力小生，张孝全、杨祐宁一直是演艺圈颜值与演技兼备的代表人物。两位“无话不谈、无乐不做”的好基友在春节档电影《健忘.........

01月04日 10:40 明星图集 张孝全

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“小橘帽”闫妮素颜现身机场哈欠连天

“小橘帽”闫妮素颜现身机场哈欠连天

近日，闫妮抵沪参加活动，深夜没有带妆面容疲惫哈欠连天。......

01月04日 10:19 明星图集

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何洁不受婚变影响带伤录制 身手灵活全程笑嘻嘻

何洁不受婚变影响带伤录制 身手灵活全程笑嘻嘻

日前，风口浪尖的何洁飞往上海继续工作，她驱车直奔真人秀《花漾梦工厂》录制现场彩排，敬业参加完全部流程的彩排，情绪看上去未受到婚变门的影响。现.........

01月04日 10:15 明星图集 何洁

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赵丽颖遭导演抓手叮嘱 收视率靠你啦！

赵丽颖遭导演抓手叮嘱 收视率靠你啦！

日前，赵丽颖现身某卫视跨年晚会直播舞台候场。期间，她着绣“蜻蜓飞花丛”薄纱裙秀美背亮相，获双人助理贴心蹲地整裙摆，不时妩媚撩发持话筒静静培养.........

01月04日 10:10 明星图集

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Angelababy挺孕肚拍骑马戏份 古装造型仙气飘飘

Angelababy挺孕肚拍骑马戏份 古装造型仙气飘飘

现在怀孕8个月的baby，在拍摄《孤芳》时已迎来了「小baby」，竟然敬业地亲身演出骑马戏份。从爆出的电视剧花絮里出现剧骑马场景，baby却.........

01月04日 09:59 明星图集 怀孕

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林心如怀孕后更美 好友晒合照：该多生几个

林心如怀孕后更美 好友晒合照：该多生几个

陈美凤晒出与林心如的合影网易娱乐1月4日报道据台湾媒体报道，林心如结婚半年，目前怀有约8个月身孕，但身体状况良好，依然跟朋友聚会。陈美凤也在.........

01月04日 09:22 港台星闻 依然

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华裔日本模特大谈中国奇闻被指抹黑 遭网友怒轰

华裔日本模特大谈中国奇闻被指抹黑 遭网友怒轰

网易娱乐1月4日报道1月4日消息，据香港媒体报道，出生自山东省泰安市的26岁华裔日模梨衣名，父亲是大学教授，她9岁开始随父移居日本，从小就受.........

01月04日 09:18 海外星闻 中国

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邓萃雯与黎耀祥重聚 网友喊话求再度合作

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邓萃雯与黎耀祥重聚引发网友求再度合作（来源：缃戞槗）网易娱乐1月4日报道1月3日，邓萃雯微博发文称与黎耀祥，及《巾帼英雄》《义海豪情》的主创.........

01月04日 09:16 港台星闻 合作

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日偶像临毕业被曝拍卖粉丝礼物 本人道歉

日偶像临毕业被曝拍卖粉丝礼物 本人道歉

香山纱英被曝拍卖粉丝礼物粉丝送的礼物网易娱乐1月4日报道据台湾媒体报道，日本偶像女团MAPLEZ出道4年，成员香山纱英最近才宣布要在2月毕业.........

01月04日 09:14 海外星闻 偶像

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与马国明因戏生情?黄心颖否认:做朋友舒服

与马国明因戏生情?黄心颖否认:做朋友舒服

马国明蓝色运动装义气撑场不知被封真男神（来源：爱奇异）网易娱乐1月4日报道据香港媒体报道，马国明与黄心颖被传拍剧擦出火花。有报道指出黄心颖主.........

01月04日 09:14 港台星闻 一起

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李冰冰恋情曝光！男友探班甜蜜亲吻

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李冰冰恋情曝光！男友探班甜蜜亲吻。2人十指相扣，亲密搂抱，甜蜜轻吻，当众摸臀，在这些画面下，我们可以看到已经43岁的李冰冰终于找到了自己的男.........

01月04日 09:13 内地星闻 恋情

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台当局拟将“自自冉冉“列入辞典 替蔡英文漂白谎言

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柯志恩自创新词，狠酸蔡英文办公室春联。（翻摄自柯志恩脸书）中国台湾网1月3日讯据台湾东森新闻云报道，台湾地区领导人蔡英文与副手陈建仁的新春春.........

01月04日 08:13 港台星闻 列入

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《爸爸4》安可泡温泉 董力张伦硕不舍落泪

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热播了三个月的《爸爸4》虽已于上周收官，但在萌娃奶爸及网友的呼吁下，将于本周五（1月6日）晚迎来安可，加集放送《大团圆》。期节目将继续黑龙江.........

01月03日 16:14 明星图集

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东山少爷盼2017办个唱 期待开拓影视领域

东山少爷盼2017办个唱 期待开拓影视领域

东山少爷献唱东山少爷获赠大象吉祥物21CN娱乐专稿近期，品品2016嘉年华在广州天河体育中心举行，吸引大批市民参观游完。1月2日，广州歌手东.........

01月03日 15:32 内地星闻 东山少爷

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佟大为关悦登杂志封面 甜蜜携手迎结婚10周年

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　　21CN娱乐1月3日讯 近日，娱乐圈模范夫妻佟大为、关悦合体登上全球最大明星名人杂志《OK!精彩》中文版2017开年刊封面。在封面大片中.........

01月03日 15:26 明星图集 佟大为

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撇四子女与老公独处跨新年 徐子淇狂秀恩爱

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据香港媒体报道，“千亿新抱”徐子淇（Cathy）生了4个小朋友，但是同老公李家诚甜蜜依然，闲时徐子淇在社交平台放闪晒幸福！之前恰逢圣诞节时，.........

01月03日 14:12 明星图集 徐子淇

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邓文迪与小27岁新男友度假 俩女儿温馨同行

邓文迪与小27岁新男友度假 俩女儿温馨同行

近日，48岁邓文迪与21岁男友现身圣巴特岛度假屋，俩女儿Grace、Chloe温馨同行。邓文迪身穿比基尼，与男友交谈十分惬意。......

01月03日 14:05 明星图集 邓文迪

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42岁杨采妮被曝怀孕5个月 面部圆润小腹凸起

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杨采妮小腹凸起杨采妮巧遮肚子据香港媒体报道，42岁杨采妮与丈夫邱韶智结婚3年，小俩口日前秀恩爱，庆祝结婚三周年，杨采妮当时发文：比起用开心来.........

01月03日 09:07 港台星闻 杨采妮

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家有丧事照样玩？赌王之子带新欢夜店狂欢

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何超盈（左起）、何猷君、何猷亨、何超欣合照庆祝跨年据台湾媒体报道，赌王何鸿燊妹妹莫何婉颖于上月21日病逝，三房、四房太太都前去献祭，不过小儿.........

01月03日 09:06 港台星闻 何猷君

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