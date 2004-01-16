方力申今天出席运动用品店开张活动，小方早前说过2016年的运程不顺，他笑言希望新的一年可以在各方面都很顺利。至于会否在新的一年期待新恋情，他.........
21CN娱乐讯 作为新生代实力小生，张孝全、杨祐宁一直是演艺圈颜值与演技兼备的代表人物。两位“无话不谈、无乐不做”的好基友在春节档电影《健忘.........
日前，风口浪尖的何洁飞往上海继续工作，她驱车直奔真人秀《花漾梦工厂》录制现场彩排，敬业参加完全部流程的彩排，情绪看上去未受到婚变门的影响。现.........
日前，赵丽颖现身某卫视跨年晚会直播舞台候场。期间，她着绣“蜻蜓飞花丛”薄纱裙秀美背亮相，获双人助理贴心蹲地整裙摆，不时妩媚撩发持话筒静静培养.........
现在怀孕8个月的baby，在拍摄《孤芳》时已迎来了「小baby」，竟然敬业地亲身演出骑马戏份。从爆出的电视剧花絮里出现剧骑马场景，baby却.........
陈美凤晒出与林心如的合影网易娱乐1月4日报道据台湾媒体报道，林心如结婚半年，目前怀有约8个月身孕，但身体状况良好，依然跟朋友聚会。陈美凤也在.........
网易娱乐1月4日报道1月4日消息，据香港媒体报道，出生自山东省泰安市的26岁华裔日模梨衣名，父亲是大学教授，她9岁开始随父移居日本，从小就受.........
邓萃雯与黎耀祥重聚引发网友求再度合作（来源：缃戞槗）网易娱乐1月4日报道1月3日，邓萃雯微博发文称与黎耀祥，及《巾帼英雄》《义海豪情》的主创.........
香山纱英被曝拍卖粉丝礼物粉丝送的礼物网易娱乐1月4日报道据台湾媒体报道，日本偶像女团MAPLEZ出道4年，成员香山纱英最近才宣布要在2月毕业.........
马国明蓝色运动装义气撑场不知被封真男神（来源：爱奇异）网易娱乐1月4日报道据香港媒体报道，马国明与黄心颖被传拍剧擦出火花。有报道指出黄心颖主.........
李冰冰恋情曝光！男友探班甜蜜亲吻。2人十指相扣，亲密搂抱，甜蜜轻吻，当众摸臀，在这些画面下，我们可以看到已经43岁的李冰冰终于找到了自己的男.........
柯志恩自创新词，狠酸蔡英文办公室春联。（翻摄自柯志恩脸书）中国台湾网1月3日讯据台湾东森新闻云报道，台湾地区领导人蔡英文与副手陈建仁的新春春.........
热播了三个月的《爸爸4》虽已于上周收官，但在萌娃奶爸及网友的呼吁下，将于本周五（1月6日）晚迎来安可，加集放送《大团圆》。期节目将继续黑龙江.........
东山少爷献唱东山少爷获赠大象吉祥物21CN娱乐专稿近期，品品2016嘉年华在广州天河体育中心举行，吸引大批市民参观游完。1月2日，广州歌手东.........
21CN娱乐1月3日讯 近日，娱乐圈模范夫妻佟大为、关悦合体登上全球最大明星名人杂志《OK!精彩》中文版2017开年刊封面。在封面大片中.........
据香港媒体报道，“千亿新抱”徐子淇（Cathy）生了4个小朋友，但是同老公李家诚甜蜜依然，闲时徐子淇在社交平台放闪晒幸福！之前恰逢圣诞节时，.........
近日，48岁邓文迪与21岁男友现身圣巴特岛度假屋，俩女儿Grace、Chloe温馨同行。邓文迪身穿比基尼，与男友交谈十分惬意。......
杨采妮小腹凸起杨采妮巧遮肚子据香港媒体报道，42岁杨采妮与丈夫邱韶智结婚3年，小俩口日前秀恩爱，庆祝结婚三周年，杨采妮当时发文：比起用开心来.........
何超盈（左起）、何猷君、何猷亨、何超欣合照庆祝跨年据台湾媒体报道，赌王何鸿燊妹妹莫何婉颖于上月21日病逝，三房、四房太太都前去献祭，不过小儿.........